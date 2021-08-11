Россия займется утилизацией боеприпасов в Приднестровье

Президент Молдавии Майа Санду попросила Россию помочь с утилизацией боеприпасов в Приднестровье, – рассказал замглавы администрации РФ Дмитрий Козак журналистам сегодня, 11 августа, в ходе брифинга в Кишиневе, сообщает РИА Новости.

Дмитрий Козак отметил, что российская сторона заинтересована в ликвидации боеприпасов, у которых истек срок действия, и они не подлежат транспортировке.

Замглавы администрации РФ в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.

С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны тогда приступили к разработке совместного плана.

Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Кишинев, Иван Бабурин

Кишинев. Другие новости 11.08.21

Дефицит врачей и недоступность медпомощи: правительство РФ заметило проблемы в системе здравоохранения. / «Ситуация аховая»: разгром медицины и вымирание нации. / Официально: Навальному предъявлено новое обвинение. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»