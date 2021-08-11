США следят за ситуацией вокруг Навального

В Госдепе США в курсе новых обвинений Навальному и внимательно следят за ситуацией, – заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Мы, конечно, знаем, об этом событии, это произошло вслед за тем, как российские власти не только арестовали господина Навального, но и насильственно подавляли многих россиян, которые мирно вышли на улицы, чтобы протестовать против его задержания. Мы внимательно следим за ситуацией», – сказал Прайс на брифинге, сообщает РИА Новости.

Всреду,11 августа, Следственный комитет РФ сообщил, что Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на права граждан, максимальная санкция по этой статье – до трех лет колонии. Новое обвинение связано с публичными призывами соратников Навального выходить на несогласованные акции в январе 2021 года.

Россия отвергает претензии США в отношении Навального.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 11.08.21

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