НАТО ни в каком случае не признает власть талибов

«Даже в случае захвата всей территории Афганистана НАТО не признает власть талибов (запрещено в России)», – заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг .

По итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов сегодня, 13 августа, было выпущено заявление, в котором однозначно сообщается следующее: «Талибану (запрещено в России) необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, даже если захватят страну. Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов, включая нападения на мирных жителей, убийства и другие серьезные нарушения прав человека».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжит оценивать ситуацию.

«Мы продолжаем оценивать развитие ситуации на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле, – говорится в заявлении по итогам совещания Североатлантического совета постпредов.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 13.08.21

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