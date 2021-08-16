Российский посол в Афганистане планирует проехать по Кабулу вместе с талибами (запрещено в России)

О своем намерении проехать с талибами по Кабулу заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, – рассказали РИА Новости со ссылкой на одну из радиостанций.

Российский посол в Афганистане заявил, что намерен проехать с представителями движения Талибан (запрещено в России) по городу с целью удостовериться в безопасности.«Я хочу с талибами (запрещено в России) проехаться по Кабулу и своими глазами просто посмотреть и удостовериться... действительно ли все спокойно», – сообщил Дмитрий Жирнов.

Представители талибов (запрещено в России) заверили, что представители российской дип.миссии смогут сами выбрать любой маршрут передвижения.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 16.08.21

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