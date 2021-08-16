Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Президент России Владимир Путин подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

Документ направлен, в частности, на совершенствование системы ограничений и обязанностей, установленных для противодействия коррупции, повышение эффективности мер по урегулированию конфликтов интересов и совершенствование порядка проверок достоверности и полноты сведений об имуществе.

Согласно указу, госорганы, органы местного самоуправления и организации должны проводить мероприятия, «направленные на предупреждение коррупции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных правонарушений».

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России совместно с рядом ведомств предоставить предложения о запрете занимать государственные должности коррупционерам, которые избежали уголовной ответственности, получив судебный штраф. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководителям федеральных органов власти поручено обеспечить реализацию мероприятий, которые предусмотрены планом.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 16.08.21

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