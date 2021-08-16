Президент Венесуэлы выступил за возобновление прямого диалога с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции в понедельник, 16 августа, выступил за возобновление прямого диалога с правительством США на переговорах, которые запланированы на 30 августа в Мексике при посредничестве Норвегии, – сообщает Le Figaro.

Президент Венесуэлы заявил, что надеется на возобновление прямого диалога с американским правительством для решения всех двусторонних вопросов.

«Мы всегда готовы к переговорам, но США в свою очередь должны отказаться от высокомерия, ненависти и презрения в отношении нашей страны», – заявил Николас Мадуро на пресс-конференции.

Дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой были разорваны, когда в январе 2019 года Вашингтон признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа назвала Николаса Мадуро «диктатором» после его переизбрания в 2018 году и ужесточила экономические санкции, в том числе объявила нефтяное эмбарго.

С приходом к власти в США Джо Байдена, президент Венесуэлы начал проявлять склонность к возобновлению диалога:«Я надеюсь, что после круглого стола в Мексике 30 августа снова могут быть возобновлены каналы контактов, диалог и переговоры с правительством Соединенных Штатов», – сказал Николас Мадуро.

Каракас, Август 17, Иван Бабурин

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