Киев планирует применить тактику Талибана (запрещено в России) против России

Советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призвал изучить тактику Талибана (запрещено в России) с целью применения ее в потенциальном конфликте с Москвой, – сообщают РИА Новости.

Елисеев предлагает проанализировать «уроки молниеносной военной победы талибов (запрещено в России) над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками» для последующего применения такого опыта против российских войск.

Украинский политик также предложил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны, чтобы проанализировать происходящее в Афганистане с точки зрения политической и экономической безопасности Украины.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 17.08.21

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