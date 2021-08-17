Facebook продолжит блокировать контент, связанный с Талибаном (запрещено в России)

Социальная сеть Facebook выступила с заявлением, что продолжит блокировать контент, связанный с радикальным исламистским движением Талибан (запрещено в России), так как считает их террористической организацией, – сообщает BBC News.

Такие же меры в отношенииТалибан (запрещено в России) Facebook распространяет на Instagram, и Whatsapp.

Представитель компании заявил, что Facebook считает Талибан (запрещено в России) «опасной организацией», поскольку руководство Соединенных Штатов ввело санкции против некоторых членов движения за терроризм.

«Мы удаляем аккаунты, которые управляются непосредственно Талибаном (запрещено в России) или от их имени, а также те, где высказываются в поддержку этой организации», – заявил представитель администрации социальной сети.

В Facebook заявили, что у них есть «специализированная группа афганских экспертов носителей пуштунского языка», они хорошо знают и понимают контекст. Эти специалисты помогают выявлять возникающие проблемы на платформе и привлекать к ним внимание.

Однако, по сообщениям СМИ, есть информация о том, что Талибан (запрещено в России) активно использует приложение Whatsapp для своего общения. Он имеет окончательное шифрование, а это значит, что даже Facebook не видит, о чем пишут его пользователи.

В Facebook, в свою очередь, заявили: «Как поставщик услуг обмена личными сообщениями, мы не имеем доступа к личным разговорам, однако, если мы обнаруживаем, что приложение используется лицом или организацией, подпадающими под санкции, мы вмешиваемся и блокируем»

Что касается конкурентов Facebook, то представитель Twitter заявил, что компания придерживается своей политики в отношении террористических организаций. Однако он не уточнил, как именно в компании относятся к талибам (запрещено в России), а ведь они регулярно общаются через Twitter и имеют тысячи подписчиков.

В YouTube заявили, что их политика применяется только к «окончательному контенту», который пользователи публикуют на сайте и отказались сообщить, блокируют они или ограничивают контент, связанный с Талибаном (запрещено в России).

Вашингтон, Иван Бабурин

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