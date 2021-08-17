Афганистан не обойдется без помощи США, считают в Госдепе

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс считает, что правительство Афганистана не сможет существовать без помощи США, как не могло это делать на протяжении последних 20 лет, – об этом он заявил во вторник, 17 августа, на регулярном брифинге для журналистов. Также пресс-секретарь добавил, что «любое новое правительство Афганистана не станет исключением».

Нед Прайс с уверенностью заявил: «Мы знаем, что правительство, которое существовало в Кабуле последние 20 лет, не могло продержаться, если бы не поддержка со стороны США и международного сообщества. То же самое может быть справедливо и в отношении того, что будет теперь».

«Сейчас речь идет больше, чем о политическом или дипломатическом признании новых властей Афганистана со стороны США. При этом Вашингтон может предоставить помощь, в которой, вероятно, будет нуждаться любое будущее правительство» – добавил представитель госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 17.08.21

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