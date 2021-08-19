Постпред России в ООН заявил, что Москва не будет сотрудничать с террористами в Афганистане

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил сегодня на заседании Совета Безопасности Организации, что «Москва не рассматривает сотрудничество с силами, которые связаны с террористами в Афганистане, – сообщают Известия.

Василий Небензя в своем выступлении подчеркнул, что «Российская Федерация будет взаимодействовать только с теми политическими силами Афганистана, которые не связаны с террористами, прежде всего с ИГИЛ (запрещено в России)), «Аль-Каидой» (запрещено в России) и аффилированными с ними структурами».

Сегодня же официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что приход движения «Талибан» (запрещено в России) к власти в Афганистане это реальность, с которой международному сообществу придется считаться.

По мнению главы Российского МИДа Сергея Лаврова, нужно возобновить «московский формат» переговоров по Афганистану.

«Такой диалог на сегодняшний день имеет наибольшие перспективы для содействия урегулированию ситуации в стране, так как включает в себя все пять государств Центральной Азии: Китай, Пакистан, Индию, США, Иран, Россию и афганские конфликтующие стороны, – считает Сергей Лавров.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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