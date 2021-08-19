Турция готова к переговорам с Талибаном (запрещено в России)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что его страна готова обсудить общую повестку с правительством Афганистана, которое сформирует Талибан (запрещено в России).

Реджеп Эрдоган в четверг, 19 августа, на пресс-конференции в Анкаре заявил, что «в случае необходимости Турция готова провести переговоры с представителями Талибана (запрещено в РФ), когда они сформируют правительство», – сообщает ТАСС.

Президент Турции также заявил: «Мы готовы в случае необходимости обсудить нашу общую повестку с правительством, которое сформирует Талибан (запрещено в России). Нашей целью является обеспечение стабильности и безопасности в Афганистане».

О готовности сотрудничать с талибами турецкий лидер сообщает практически ежедневно, однако ответа от представителей самого движения пока не последовало.

Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что они « положительно воспринимают сообщения талибов и продолжают поддерживать диалог со всеми сторонами, включая боевиков».

Анкара, Иван Бабурин

Анкара. Другие новости 19.08.21

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