Президент США подписал новый антироссийский указ

Указ, позволяющий вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей подписал Президент США Джо Байден, – сообщает ТАСС.

О своем новом указе, направленном против российских энергопроектов, Джо Байден информировал лидеров конгресса США в письме следующего содержания:

«Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленным в указе 14024 от 15 апреля 2021 года из-за необычайной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов, создаваемой определенной пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 20.08.21

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