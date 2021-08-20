США ограничили экспорт ядерных технологий в Россию

Госдепартамент СШАсообщил, что с 7 сентября Вашингтон вводит ограничения на экспорт в Россию ядерных технологий и ракетной продукции, а также на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов, – сообщили сегодня РИА Новости.

США объявил, что ограничения будут действовать, по меньшей мере, в течение 12 месяцев и, что они вводятся в связи с «применением РФ химического оружия». Санкции начнут действовать после 7 сентября, когда документ будет официально опубликован на сайте правительства.

Москва ранее уже отвергла обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ, и, что Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. В российском МИД отмечали, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химоружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 20.08.21

Президент США подписал новый антироссийский указ. / «Будет настоящий халифат»: эксперты оценили перспективы Афганистана. / Архивы «Нового Дня» о первом губернаторе: от А до Я. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»