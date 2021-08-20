Посол РФ в США заявил, что у Вашингтона нет воли воплотить в жизнь договоренности президентов двух стран

Глава Российской дипмиссии в США Анатолий Антонов заявил, что «сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве», – сообщают РИА Новости.

Посол России написал в Facebook: «Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший «подрыв» отношений с Россией. Не задумываясь о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права».

Анатолий Антонов обратил внимание, что «вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств».

«Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой», односторонние действия американцев в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» «нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», – добавил российский посол.

«Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий», – подчеркнул глава российской дипмиссии в США.

Антонов назвал надуманным предлог для санкций, введенных в связи с делом Алексея Навального: «Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия в отличие от США еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено ОЗХО».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 20.08.21

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