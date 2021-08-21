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Суббота, 21 августа 2021, 22:35 мск

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Канцлер Германии назвала имя своего преемника

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала имя своего возможного преемника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая на предвыборном мероприятии в Берлине, она заявила, что предстоящие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание.

Меркель считает, что лучшим кандидатом на место канцлера станет ее соратник по партии, председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет, который уделяет много внимания достоинству людей и «умеет строить мосты между ними».

Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября, по их результатам в Германии будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер.

Ангела Меркель после выборов намерена уйти из политики.

Берлин, Игорь Юров

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