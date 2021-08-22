Трамп: США капитулировали в Афганистане и отдали его России

США капитулировали в Афганистане и отдают этот регион России. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Алабаме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший глава государства раскритиковал своего преемника Джо Байдена, который вывел войска, бросив оборудования на 83 миллиарда долларов, военные базы, дорогостоящее здание посольства, а также гражданских американцев, численность которых нынешняя администрация «даже не знает». «Вы никогда не выводите войска первыми, войска уходят последними», – подчеркнул Трамп. Он назвал вывод войск из Афганистана «величайшим военным унижением в истории США».

По его словам, после ухода США свое влияние в регионе восстановит Россия.

«Они попались – потратили столько лет, столько денег, и не выиграв в Афганистане, – цитирует Трампа РИА «Новости». – Я слышал, теперь они собираются вернуться».

Алабама, Игорь Юров

Алабама. Другие новости 21.08.21

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