В США переживают: изменение климата даст России существенное преимущество

Глобальное потепление играет в пользу России. Об этом заявил военный специалист Калеб Ларсон в интернет-издании The National Interest.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменение климата позволит России получить преимущество в Арктике: из-за потепления северные морские пути будут дольше оставаться свободными ото льда, что упросит навигацию для российских кораблей. Кроме того, РФ получит доступ к минеральным ресурсам на удаленных северных территориях, добыча которых сегодня осложняется тяжелыми погодными условиями.

По словам Ларсона, США должны учитывать, что аппетиты и возможности России в Арктике будут расти.

Ранее в том же издании заявлялось, что на «кусок полярного пирога» претендует и Китай, а Россия, в отличие от других «арктических стран» эти амбиции не отвергает.

«У Соединенных Штатов есть три основные цели в Арктике, самая важная из которых – военное господство, – писал The National Interest в начале августа. – Основные принципы сдерживания гласят, что господство в Арктике отпугнет любые амбиции или агрессию со стороны других государств. Далее следует возможность использовать многочисленные ресурсы Арктики – доступ к Арктике означает открытые, дешевые судоходные пути и изобилие природного газа.

Наконец, Соединенные Штаты хотят проводить исследования в Арктике. Исследования – это сохранение тающих льдов Арктики. Соединенные Штаты стремятся сохранить арктический лед не только из-за экологических проблем, но и потому, что сохраненная Арктика означает Арктику, открытую для долгосрочной экономической деятельности.

Потенциальный союз Китая с Россией поставит под угрозу все три цели. В случае объединения объединенные ресурсы обеих стран будут доминировать над Соединенными Штатами в военных ресурсах, территориальных правах и исследовательских возможностях».

Поэтому президент Байден должен опередить Россию и заключить с Китаем «арктический союз».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.08.21

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