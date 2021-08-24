Евросоюз заморозил экономическую помощь Афганистану

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам обсуждения ситуации в Афганистане заявила сегодня на заседании стран G7, что экономическая помощь ЕС Афганистану заблокирована и будет заморожена до тех пор, пока Талибан (запрещено в России) не покажет свои намерения.

Сегодня, 24 августа, в виртуальном формате прошел экстренный саммит лидеров стран «большой семерики», созванный по инициативе Британии с целью обсудить ситуацию в Афганистане.

Фон дер Ляйен пояснила, что Афганистану был предусмотрен миллиард евро на будущие семь лет. «Эта помощь пока заморожена и она будет блокирована до тех, пор пока мы не получим со стороны талибов (запрещено в России) гарантий того, что они будут соблюдать условия. Оказание финансовой помощи будет обусловлено соблюдением прав человека, фундаментальных прав», – заявила глава Еврокомиссии.

Также сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам саммита в эфире телеканала Sky News заявил, что G7 согласовала дорожную карту отношений с Талибаном (запрещено в России).

«Мы согласовали не только совместный подход к эвакуации, но и дорожную карту, при помощи которой мы будем взаимодействовать с Талибаном (запрещено в России). Возможно, в Кабуле будет правительство Талибана (запрещено в России), – сообщил Британский премьер.

По словам Бориса Джонсона, главное условие, которое ставит G7 перед талибами (запрещено в России) – они должны гарантировать до 31 августа и после этой даты безопасное передвижение для выезжающих.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 24.08.21

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