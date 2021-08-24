Трамп считает, что среди беженцев, вывезенных из Афганистана, могут быть террористы

Пресс-служба экс-президента США Дональда Трампа распространила сегодня заявление политика, в котором говорится, что среди эвакуируемых из аэропорта Кабула афганцев могут находиться террористы.

Трамп обращает внимание: «Мы можем только представить, сколько тысяч террористов было вывезено из Афганистана в различные части мира».

По мнению экс-президента, при посадке на рейсы из Кабула не производится необходимой проверки эвакуируемых: «Нет никакой проверки. Сколько террористов привезет Байден в США? Мы этого не знаем».

К таким выводам Дональд Трамп пришел на основании того, что из 26 тыс. эвакуированных из Афганистана только 4 тыс. являются американцами.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

Нью-Йорк. Другие новости 24.08.21

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