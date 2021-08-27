Американским военным базам в Европе запретили приобретать российские энергоресурсы

Пентагон запретил своим военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов. Соответствующее уведомление Министерство обороны США разместило сегодня, 27 августа, в Федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства.

В опубликованном документе уточняется, что «раздел 2821 запрещает использование энергоресурсов, получаемых из Российской Федерации, в целях укрепления энергетической безопасности в Европе». Запрет Пентагона распространяется на все виды энергоресурсов.

«Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) с целью обеспечить осуществление раздела оборонного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», – сообщают РИАНовости со ссылкой на опубликованный документ.

Однако, в Минобороны США при этом «допускают возможность исключений из правила».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 27.08.21

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