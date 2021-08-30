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Понедельник, 30 августа 2021, 21:29 мск

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Евросоюз готовит декларацию по афганским беженцам

Во вторник, 31 августа, Европейский союз представит министрам внутренних дел стран ЕС проект декларации, касающийся неконтролируемого притока афганских мигрантов. Декларация должна будет помочь принять беженцев странам региона, граничащим с Афганистаном, – сообщает AFP.

По информации ООН в 2021 году ожидается около полумиллиона беженцев из Афганистана. В свою очередь, декларация ЕС, которая должна быть одобрена на внеочередной встрече министров внутренних дел европейских стран во вторник, 31 августа, в Брюсселе, не содержит никаких количественных обязательств по приему афганских беженцев.

Как следует из текста проекта декларации, государства-члены ЕС обеспокоены террористическими рисками и поэтому обещают «сделать все возможное, чтобы ситуация в Афганистане не привела к новым угрозам безопасности для граждан ЕС», .

Также в проекте декларации говорится, что «члены ЕС полны решимости действовать совместно, чтобы предотвратить возвращение крупномасштабных незаконных и неконтролируемых миграционных потоков», как в это случилось 2015 году. Тогда Европа была охвачена прибытием более миллиона мигрантов, в основном бегущих от войны в Сирии.

Глава европейской дипломатии Хосеп Боррелль в понедельник в интервью итальянской газете Corriere della Sera подчеркнул важность укрепления сотрудничества с соседствующими с Афганистаном странами: «Способность Европы принимать беженцев имеет пределы, поэтому без тесного сотрудничества с соседями Афганистана ничего нельзя будет сделать. Они будут вовлечены больше и раньше Европы, а это означает необходимость в их финансовой поддержке, как это мы сделали в свое время с Турцией. Бегущие афганцы прибывают не сразу в Рим, а сначала в Ташкент. Необходимо помочь странам, находящимся на передовой», заявил Боррелль.

Также, по мнению Боррелля события в Афганистане показывают, что Европе необходимо усилить свою военную «стратегическую автономию» и уменьшить свою зависимость от США в этой области: «Мы предлагаем создать силы, которые могли бы быстро вмешиваться в кризисные ситуации. Европейский Союз должен быть в состоянии защитить свои интересы, когда американцы не хотят вмешиваться».

Брюссель, Иван Бабурин

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© 2021, РИА «Новый День»

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