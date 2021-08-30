Представитель НАТО на Украине не видит препятствий для вступления в Альянс

По словам главы представительства НАТО на Украине Александра Винникова Украине важно готовиться к членству в НАТО, – сообщают РИА Новости.

Александр Винников считает, что боевые действия на Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как в Североатлантическом договоре нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны во время войны на ее территории.

«Это политическое решение. В вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, все союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность Альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», – сказал он в интервью изданию «Европейская правда».

Однако, пятый президент Украины Петр Порошенко в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, дал следующий совет действующему президенту Владимиру Зеленскому перед визитом последнего в Вашингтон: «Только компетентная, искренняя, четкая и конструктивная позиция настоящего лидера страны без повышенных тонов и вопросов типа: «Почему Украина до сих пор не в НАТО?»

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 31.08.21

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