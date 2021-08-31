На выборах в Госдуму граждане России смогут проголосовать в 144 странах

Российские избиратели смогут проголосовать в 144 государствах мира на выборах в Государственную Думу РФ, – сообщили на круглом столе, в котором приняли участие члены общественной палаты и сотрудники МИД РФ, пишут Известия.

За выборами в Государственную думу на зарубежных участках будут следить около 200 наблюдателей.

«На сайте ЦИК, а потом и на сайте МИД будет размещена информация о том, в каких именно странах будет осуществляться досрочное голосование», – сказал посол по особым поручениям российского МИД Геннадий Аскальдович.

Кроме того, по словам представителя российского МИДа на организацию досрочного голосования влияет санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране пребывания.

«Список стран, где будет доступно досрочное голосование, опубликуют завтра, 1 сентября, в общей сложности зарубежные участки по выборам в Госдуму откроются в 144 государствах», – сообщил дипломат.

Ранее, 30 августа, ЦИК заявил о почти 55 тыс. аккаунтах для видеонаблюдателей на выборах. Средствами видеонаблюдения оснастят более 50 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссий во всех 85 субъектах РФ.

4 августа стало известно о том, что ОБСЕ не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Как объясняли в организации, это связано с тем, что из-за пандемии власти России сократили допустимое число наблюдателей с 500 до 60. В организации отметили, что хотели направить 500 наблюдателей на выборы, исходя из ряда факторов, в том числе размеров России.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Москва, Иван Бабурин

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