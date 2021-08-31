Пентагон подержал вступление Украины в НАТО и выделил деньги

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил сегодня, 31 августа, что США поддерживают стремление Украины в НАТО, – сообщают РИА Новости.

Глава военного ведомства США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. заявил: «Наша поддержка независимости, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины непоколебима. Военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в Альянсе».

По словам главы Пентагона, готовится к подписанию рамочное соглашение о стратегических договоренностях в области обороны, одной из целей которого будет поддержка Украины и «сдерживание российской агрессии». Кроме того, соглашение будет предусматривать «имплементацию реформ в оборонной сфере, необходимых для поддержки устремлений Украины к членству в НАТО», а также укрепление сотрудничества в киберсфере и на Черном море.

«Как вы знаете, президент Байден утвердил новый пакет помощи в размере 60 миллионов долларов, включая противотанковые системы Javelin, чтобы дать возможность Украине лучше защищаться от российской агрессии. Москва должна перестать поддерживать конфликт на юго-востоке Украины. Мы также призываем Россию прекратить оккупацию Крыма», – сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Вашингтон, Иван Бабурин

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