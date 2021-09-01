Украинский посол призвал Запад «проявить мужество»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Die Welt сегодня, 1 сентября, призвал Запад «проявить мужество и как можно быстрее принять Украину в Североатлантический альянс, поскольку Киев выступает против СП-2», – сообщают Известия.

Вступление Украины в НАТО должно стать гарантией безопасности для Киева после запуска газопровода Северный поток-2, – заявил Мельник.

Украинский посланник в Германии также потребовал остановить практически готовый к вводу в эксплуатацию Северный поток-2 и отметил, что власти Киева «видят угрозу» в его реализации.

«Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего – в рамках скорейшего вступления в НАТО» – заявил Анрей Мельник.

Следует отметить, что накануне гендиректор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов заявил, что компания уже завершает пуско-наладочные работы на первой нитке газопровода «Северный поток -2».

На Украине сегодня же, 1 сентября, заявили о намерении добиваться остановки строительства СП-2. По словам главы «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, для достижения этой цели Украина, в числе прочего, будет обсуждать возможные действия США, например, – санкции против оператора СП-2 – Nord Stream 2 AG.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 01.09.21

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