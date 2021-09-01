Начались переговоры президентов США и Украины

В Белом доме начались переговоры президента США Джо Байдена и Украины Владимиром Зеленским, – сообщают СМИ.

В преддверии переговоров Зеленский написал в своем Twitter: «Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня – безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Благодарю президента США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе двигаться вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО».

Джо Байден, открывая переговоры, сообщил, что обсудит с президентом Украины ситуацию в Донбассе, Крым, безопасность в регионе Черного моря, а также дальнейшие меры поддержки Украины для ее полной евроинтеграции.

Американский лидер отметил, что «США остаются привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», – сообщил телеканал CBC.

Накануне переговоров представители США и Украины договорились о линии защищенной связи между двумя странами, а также заключили соглашение об оборонном партнерстве.

Итоговая совместная пресс-конференция по итогам переговоров не состоится по решению лидеров обеих стран.

Следует отметить, встреча президентов дважды переносилась по инициативе американской стороны по причине операции по эвакуации американских войск из Афганистана.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 01.09.21

Президента Украины в США назвали – Левински. / Разрешения у Талибана просит ООН для доставки гумпомощи в Афганистан. / Шугалей вернулся из Афганистана, повторив маршрут ОКСВА. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»