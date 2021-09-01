Папа Римский случайно процитировал Владимира Путина

В эфире радиостанции Cadena Cope Папа римский Франциск, критикуя войну Запада в Афганистане, привел слова президента России, хотя думал, что цитирует канцлера Германии Ангелу Меркель, – сообщает издание Politico.

Отвечая на вопрос в интервью испанской радиостанции Cadena Cope о новой политической карте, формирующейся в Афганистане после ухода США и их союзников, глава католической церкви сказал, что ответит цитатой «одной из величайших фигур в мире – фрау Меркель».

В результате, папа Франциск процитировал выступление Владимира Путина во время августовского визита Ангелы Меркель в Москву: «Необходимо прекратить безответственную политику навязывания собственных ценностей другим. Нужно также прекратить все попытки строить демократию в других странах без учета исторических, этнических и религиозных вопросов, включая полное игнорирование народных традиций».

Кроме того, Франциск заметил, что «не были учтены все обстоятельства» во время эвакуации и вывода войск и призвал всех христиан «поститься, молиться и покаяться» за Афганистан.

Слова президента России Путина с оценкой участия Запада в Афганистане, были произнесены во время визита канцлера Германии в августе текущего года в Москву.

«Папа Франциск, критикуя участие Запада в Афганистане, представить себе не мог, что приводя слова Меркель, он цитирует президента России Владимира Путина», – пишет Politico.

Ватикан, Иван Бабурин

Ватикан. Другие новости 01.09.21

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