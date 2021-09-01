США и Украина продолжают считать «Северный поток-2» угрозой европейской энергетической безопасности

В совместном заявлении о стратегическом партнерстве США и Украины Киев и Вашингтон вновь выступили против газопровода «Северный поток – 2» и продолжают рассматривать его, как угрозу европейской энергетической безопасности. Текст заявления опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Сохранить «транзитную роль» Украины и обеспечить «безопасность поставок в этот переходный энергетический период», а также не допустить использования магистрали «как геополитического оружия» намерены США, – говорится в совместном заявлении.

Кроме того, в тексте заявления указано, что для подтверждения своих намерений Вашингтон будет и дальше применять различные меры и инструменты энергетической дипломатии, в том числе при содействии старшего советника по энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

Также Киев и Вашингтон отмечают, что будут укреплять энергетическую безопасность Украины «путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 01.09.21

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