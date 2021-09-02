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Четверг, 2 сентября 2021, 21:01 мск

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Израиль опасается вывода американских войск из Ирака

Бывший глава разведывательного ведомства Израиля МОССАД Йоси Коэн высказал мнение, что «следующим после Афганистана может стать Ирак, где Вашингтон уже объявил о завершении активной боевой миссии к концу года», – пишет Независимая газета со ссылкой на издание Едиот Ахронот.

Израильская элита опасается, что вывод американского контингента из Афганистана приведет к тому, что без поддержки США останутся и другие регионы, – говорит бывший глава МОССАД.

Коэн в своей колонке для издания Едиот Ахронот выражает уверенность, что «зацикленность США на прекращении войн может сыграть злую шутку с Ближним Востоком. Такая ситуация приведет к укреплению иранского регионального влияния в регионе, и это не может не угрожать еврейскому государству».

По мнению бывшего главы израильской разведки, «полного свертывания американской миссии стоит ждать на иракской арене, где прекращение международной поддержки попросту разожжет межрелигиозный конфликт и подтолкнет соседний Иран к увеличению разностороннего присутствия».

«Поспешный и необдуманный уход может привести к полному распаду Ирака на различные религиозные секторы», – отметил Коэн.

Администрация президента США Байдена объявила месяц назад о завершении военной миссии своего контингента в Ираке к 31 декабря. Соответствующая инициатива была принята после личной встречи главы Белого дома с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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