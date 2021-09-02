Зеленский уверен, что Украина станет европейским лидером

Выступая в Стэндфордском университете в ходе своего визита в США в четверг, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна станет лидером Европы.

«Во всем мире известна американская мечта. Но мы потеряли много времени, у нас нет времени мечтать. У нас нет мечты, у нас есть украинская цель. И это не только цифровизация. Мы вернем своих людей. Для нас это очень важно – вернуть их, вернуть Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной – лидером Европы. Почему я уверен в этом? Нет, не потому что все возможно, а потому что возможно все», – цитируют украинского президента РИА Новости.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, в ходе которого в четверг у него в Калифорнии запланированы встречи с американскими бизнесменами. В среду президент Украины встречался с президентом США.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 02.09.21

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