Россия ждет разъяснений ЕС по вопросу принципов формирования «климатических» таможенных пошлин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 2 сентября, заявил, что Россия рассчитывает на предоставление европейской стороной подробностей по вопросу принципов формирования «климатических» таможенных пошлин на импорт определенных товаров в Евросоюз (ЕС).

Речь идет о намерениях ЕС ввести дополнительные платы за ввоз категории таких продуктов, как сталь, алюминий, медь, удобрения, электроэнергия и цемент. Так, согласно плану по защите климата и экологии, представленному Еврокомиссией, через несколько лет для ввоза перечисленных продуктов придется приобретать специальные сертификаты-аналоги углеродного налога.

Сергей Лавров отметил, что инициатива европейской стороны противоречит положениям, установленным Всемирной торговой организацией (ВТО).

На сайте МИД России в опубликованном сегодня сообщении, говорится: «Есть некоторые специалисты, которые, не дожидаясь подробных разъяснений, начинают выдвигать свои идеи, в том числе о вероятности того, чтобы внутри соответствующей страны, сотрудничающей с Евросоюзом (будь то Россия, Китай или кто-либо другой, для кого этот углеродный налог будет существенно удорожать производство), ввести такую же норму. Потом говорить: у нас эти меры приняты, мы произвели соответствующие отчисления, поэтому не надо второй раз нас трогать. Все это в процессе осмысления. Рассчитываем, что Евросоюз объяснит нам, как он себе это представляет».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, позицию Москвы может поддержать множество государств, так как проблема налоговой инициативы Евросоюза относится к разряду «серьезнейших» тем.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.09.21

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