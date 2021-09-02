МИД Чехии: даже Прибалтика и Польша не прервали отношения с Москвой

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил в четверг, 1 сентября, что с Москвой невозможно «не иметь» отношений, на это указывают саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а также визит канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Даже Прибалтийские государства и Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем отношения России и Чехии», – цитирует главу чешского МИДа РИА Новости.

При этом Кулганек считает, что Чехия «отреагировала» на ситуацию вокруг инцидента во Врбетице «как суверенная и уверенная в себе страна», «решительно, но ни в коем случае не истерично».

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия безосновательно обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 03.09.21

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