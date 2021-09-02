ОЗХО «отрабатывает политический заказ»

Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила в четверг, 2 сентября, на заседании СБ ООН, что Москва отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации ОЗХО, которая «отрабатывает политический заказ» против Сирии, – сообщают РИА Новости.

Евстигнеева заявила, что искать в сирийском химическом досье «какую-либо связь с применением или неприменением химоружия» не имеет смысла, так как оно стало для стран Запада «одним из инструментов наказания» Дамаска.

Само создание ГРИ ОЗХО (группы по расследованию и идентификации) продавлено в нарушение принципа консенсуса и статьи 15 Конвенции запрещении химоружия, а цели ГРИ – «не восстановить реальную картину событий, а подогнать изложение под заключение о виновности Дамаска», сказала Евстигнеева.

В связи с этим российская сторона «отвергает выводы как уже выпущенных докладов ГРИ по Эль-Латамне и Саракибу, так и любые ее будущие продукты».Также зам.постпреда России считает, что техсекретариат ОЗХО становится «инструментом наказания тех, кто не нравится отдельным государствам или мешает им в реализации геополитических устремлений».

Анна Евстигнеева подчеркнула рост числа доказательств умышленных и грубых нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны техсекретариата. Например, были допущены «подтасовки при подготовке печально известного доклада МУС по инциденту в городе Дума в 2018 году».

Россия и другие страны-участники Конвенции о запрещении химического оружия убеждены, что создание «нелегитимного по своему характеру» механизма в виде ГРИ, в составе которого «доминируют представители стран Запада», противоречит положениям конвенции.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

Нью-Йорк. Другие новости 03.09.21

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