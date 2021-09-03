США рассекретят документы о теракте 11 сентября

Указ о рассекречивании новых документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года, подписал президент США Джо Байден.

Также президент США поручил в течение шести месяцев провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения, сделать это должны генеральный прокурор Меррик Гарланд, министерство юстиции и другие причастные ведомства.

В Указе говорится, что в «преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину. Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях».

Джо Байден подчеркнул, что выполняет свое обязательство, данное им вступая в должность президента США: «Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное мной обязательство».

Снять гриф секретности с материалов расследования было одним из предвыборных обещаний Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв трагедии в преддверии ее 20-летней годовщины.

Семьи погибших ранее объявили, что считают, документы могли бы пролить свет на причастность властей Саудовской Аравии к событиям 20-летней давности и, если Байден не рассекретит документы, они выступят против его участия в мероприятиях, приуроченных к годовщине терактов.

Саудовскими подданными были 15 из 19 человек, которые 11 сентября 2001 года протаранили на захваченных пассажирских самолетах башни-близнецы WTO в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном. Еще один угнанный авиалайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами терактов, за которыми стояла группировка Аль-Каида*, стали порядка трех тысяч человек.

* организация признана террористической и запрещена в России

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