Лавров: Мы никогда не просили закрывать американцев генкосульство

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам сегодня, 6 сентября, что «Россия не запрещает США возобновить работу генконсульства в Санкт-Петербурге, но и упрашивать Вашингтон не будет», – сообщает ТАСС.

«Мы никогда не просили у них закрыть генеральное консульство, как они это сделали. Это была их инициатива. Я не знаю, чем это было вызвано. Решать им, мы не будем их упрашивать возобновить работу генерального консульства здесь. Мы им не запрещали функционирование этого дипломатического учреждения», – заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Сергей Лавров напомнил также, что «мы попросили их привести в соответствие с количественным составом наших дипломатов в США свои учреждения здесь и не нанимать сотнями российский персонал, который выполняет, по сути дела, дипломатические функции. У нас в отношении дипломатического персонала в принципе двусторонний диалог идет, но никуда не движется. Топчется на месте, по большому счету».

По словам главы МИД России американская сторона заявила, что им не хватает рабочих рук, поэтому они вынуждены закрыть генеральные консульства и вынуждены практически заморозить всю работу по выдаче виз.

«Это попытки неприличного давления, попытки выторговать себе какие-то односторонние преимущества», – заявил министр иностранных дел России.

Россия в ответ на действия США в июле 2017 года предложила США привести к паритету число дипломатических и технических сотрудников дипмиссий двух стран, а также приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.09.21

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