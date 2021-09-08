Представители от России примут участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия направит посла на инаугурацию правительства Афганистана, – сообщает ТАСС.

«Нет, я не поеду туда представлять Россию. Скорее всего, это все будет на уровне послов», – сказала Валентина Матвиенко журналистам.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве спикер СовФеда заявила: «Пока трудно делать выводы о том, как будет работать новый кабмин Афганистана, надо вести диалог. Россия будет следить за дальнейшими шагами нового кабмина Афганистана, будем принимать решения в соответствии с ними».

Инаугурацию переходного правительства Афганистана назначили на 11 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на свой источник в движении Талибан*. На мероприятие приглашены Турция, Китай, Иран, Пакистан, Катар и Россия.

* организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.09.21

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