Правительство Франции планирует набрать около 5000 кибер-бойцов к 2025 году

На Международном форуме по кибер-безопасности, который проходит в эти дни в Лилле, министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли заявила, что к 2025 году будет набрано около пяти тысяч кибер-бойцов, – пишет Le Figaro.

«Следующая пандемия будет цифровой», – заявила министр обороны Франции, и объявила о дополнительных усилиях, предпринимаемых ее страной в киберпространстве.

Флоренс Парли, показывая всю серьезность намерений, сказала: «Учитывая распространение и серьезность кибер-атак, министерство еще больше усилит свою политику найма. Мы планируем набрать до 5000 кибер-бойцов к 2025 году, что на 770 больше, чем преполагалось».

По данным экспертов Национального агентства по безопасности информационных систем (ANSSI), «в киберпространстве преступность и соперничество государств выросли на 255% по сравнению с 2020 годом».

«Всего за три года парадигма полностью изменилась – мы сегодня уже задаемся вопросом о «холодной войне в киберпространстве». Мы можем столкнуться с ситуациями быстрой и неконтролируемой эскалации, ведущими к беспрецедентным кризисам с непредвиденным каскадным эффектом», – отметила министр вооруженных сил Франции.

В июле прошлого года президент США Джо Байден также предупреждал об опасности того, что следующая война с применением обычных вооружений может стать результатом кибер-атаки.

Париж, Иван Бабурин

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