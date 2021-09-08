Зеленский снова собрался в США

Президент Украины Владимир Зеленский снова собрался посетить США, на этот раз он намерен принять участие в заседании Генассамблеи ООН.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в среду, 8 сентября, что Киев «готовит визит в Нью-Йорк». Также он уточнил, что речь идет именно об участии Зеленского в Генассамблее.

«Офис президента Украины Владимира Зеленского готовится к новой поездке главы государства в США для участия в заседании Генассамблеи ООН», – цитирует Никифорова РБК-Украина.

76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 08.09.21

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