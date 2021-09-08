Псаки заявила, что США не уважают талибов*

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не считают, что движение Талибан* заслуживает уважения в мировом сообществе.

На брифинге в среду, 8 сентября, Псаки завила: «Никто в этой администрации, – ни президент, ни кто-либо из команды национальной безопасности, не считает, что Талибан* это уважаемые, ценные члены мирового сообщества. Они никоим образом этого не заслужили».

«Мы их правительство не одобряли, мы не заявляли, что собираемся их признавать», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Также Джен Псаки отметила, что новое правительство Афганистана – это временный орган, в который вошли бывшие и нынешние боевики Талибана* .

Однако, при этом она сказала, что США приходится взаимодействовать с талибами для того, чтобы вернуть из Афганистана своих граждан.

Ранее в госдепе заявили, что в Вашингтоне будут давать оценку новому правительству Афганистана, сформированному движением Талибан*, основываясь на их действиях, а не на обещаниях.

* организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

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