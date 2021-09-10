Дональд Туск: Польша может покинуть ЕС раньше, чем это можно предположить

Польша может перестать быть членом Европейского Союза раньше, чем кто-либо это может предположить, – заявил экс-премьер-министр Польши и бывший президент Европейского совета Дональд Туск в пятницу, 10 сентября, польскому независимому информационному каналу TVN24.

Дональд Туск считает, что такие события, как английский «Брексит» или вполне возможный подобный шаг Польши, происходят не потому, что их кто-то спланировал, а потому, что «кто-то не смог спланировать альтернативное решение».

«В истории было много трагедий, потому что кто-то оказался безответственным, глупым и азартным игроком», – сказал Туск.

Подобное заявление было сделано на фоне обостряющихся отношений между нынешним польским национально-консервативным правительством и Европейской комиссией по поводу отношения Польши к «основным европейским ценностям», за насаждение которых поляки «резко критикуют Брюссель», – пишет чешское издание Novinky.cz

По словам Туска «большинство представителей нынешней правящей партии убеждены, что Европейский Союз – это неприятная необходимость, а некоторые и вовсе думают о том, как избавиться от «брюссельской оккупации и «освободить Польшу».

Заместитель председателя парламентской группы сильнейшей государственной партии «Право и справедливость» (PiS) Марек Суски накануне обратил внимание, что «сравнение Европейского Союза с Советским Союзом или оккупацией Гитлера не останется незамеченным в Брюсселе. Такие нападки не останутся безнаказанными. Это разрушает нашу репутацию в Европе».

В свою очередь, глава парламентской группы PiS и вице-президент Сейма Рышард Терлецки в среду заявил, что Польша «должна искать радикальные решения» в своих отношениях с ЕС, сославшись на пример британцев, которым «не нравилась диктатура брюссельской бюрократии».

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 10.09.21

Эксперт оценил перспективы интеграции России и Белоруссии. / Набиуллина оценила перспективы создания единой валюты России и Белоруссии. / Разжигает новый конфликт: НАТО раскалывает Черногорию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»