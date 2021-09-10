Владимир Путин назначил врио главы МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал Распоряжение о назначении врио главы МЧС России генерал-полковника Александра Чуприяна.

Предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, ему было 55 лет. Пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии. Вчера, 9 сентября, Владимир Путин подписал указ о награждении Зиничева званием Героя России посмертно.

Генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян родился 23 марта 1958 года в городе Ухта Коми АССР (ныне Республика Коми).

В 1989 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности «инженер противопожарной техники и безопасности». Кандидат технических наук.

В 1976-1978 годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР на должностях рядового и сержантского состава.

С 1979 по 1980 год – пожарный 14 военизированной пожарной части 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.

В 1980-1982 годах – начальник караула 14 военизированной пожарной части 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.

В 1982-1983 годах был заместителем начальника 3 военизированной пожарной части 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.

С 1983 по 1987 год занимал должность начальника 3 военизированной пожарной части 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома

В 1987-1989 годах – заместитель начальника 1 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.

В 1989 году – начальник 1 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.

В 1989-1993 годах – начальник 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкома.

С 1993 по 1996 год работал заместителем начальника Управления государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 1996 году был зачислен в распоряжение Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 1996-1997 годах – заместитель начальника кафедры Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России.

В 1997 году исполнял обязанности начальника Управления государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С 1997 по 2002 год был начальником Управления государственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 2002-2003 годах – начальник Управления государственной противопожарной службы МЧС России Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

С 2003 по 2005 год занимал должность начальника Главного управления государственной противопожарной службы МЧС России.

В 2005-2006 годах – начальник Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.

С 2006 года – заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

4 июня 2018 года указом Президента России назначен первым заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.09.21

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