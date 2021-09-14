Россия хочет посеять раздор среди стран ЕС, – считает Боррель

Выступая сегодня, 14 сентября, на сессии Европарламента, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия желает «посеять раздор» между странами Евросоюза, – сообщает Интерфакс.

«Наше единство должно быть нашим самым крупным активом в отношениях с Россией, потому что очевидно, что Россия хочет посеять среди нас раздор», – сказал Боррель на сессии Европарламента во вторник.

По мнению Жозепа Борреля , Россия предпочитает говорить с отдельными европейскими странами, избегая ведения переговоров с ЕС.

«Нам нужно стараться быть едиными в том, что касается отношений с Россией. И, поверьте мне, это не всегда просто», – заявил дипломат.

Глава европейской дипломатии констатировал также, что Россия «никуда не исчезнет» и остается крупным игроком на международной арене, поэтому Евросоюз должен стремиться к более стабильным и менее конфликтным отношениям с Москвой.

Боррель отметитл, что одной из задач ЕС останется защита «таких людей, как Навальный и тех, кто его поддерживает», и призвал Европарламент не забывать об этом.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности выступил с заявлением по России на сессии Европарламента, посвященной докладу об отношениях с РФ бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилиса.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 14.09.21

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