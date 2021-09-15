На ноябрьской Международной климатической конференции ООН в Глазго могут быть приняты «резкие» решения в отношении России

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил сегодня, 15 сентября, на Форуме экологического благополучия, что в отношении России могут быть приняты «резкие и непростые» решения по ограничению угольной отрасли и выбросов метана на предстоящей в ноябре климатической конференции ООН в Глазго, – сообщает ТАСС.

Анатолий Чубайс заявил, что на предстоящей можно ожидать «каких-то очень-очень резких решений по двум вопросам. Один вопрос – уголь, второй вопрос – метан. В этих двух вещах, мне кажется, есть возможность или опасность каких-то непростых решений, в том числе и для нас». При этом Чубайс добавил, что на конференцию в Глазго он поедет.

«Там будет большая непростая дискуссия, в том числе про так называемую шестую статью, которая связана с возможностью признания или непризнания климатических проектов. Проектов не по снижению объема выбросов, а по росту поглощения», – отметил специальный представитель президента России .

В свою очередь, спец.представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев ранее сообщил, что Владимир Путин проведет в октябре совещание по климатической политике. По его словам, подготовка к 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго идет «серьезнейшим образом», однако, полной уверенности насчет участия в этом мероприятии российского президента пока нет.

Москва, Иван Бабурин

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