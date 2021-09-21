Кадыров ответил Байдену

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на призыв президента США Джо Байдена защитить ЛГБТ «от Чечни до Камеруна».

В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров сегодня, 21 сеннтбяря, отреагировал на заявление Байдена следующим образом: «Мы еще не оправились от ряда его нелепых заявлений и поступков на посту президента Соединенных Штатов, а он уже радует нас своими новыми странными и вздорными высказываниями. Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья».

Ранее, выступая в ООН, президент Байден призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру «от Чечни до Камеруна», – сообщили РИА Новости.

Грозный, Иван Бабурин

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