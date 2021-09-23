Россия предостерегает США от введения новых санкций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила сегодня, 23 сентября, с комментарием в связи с поправками в американский «закон Магнитского» с предложением ввести ограничения против 35 российский чиновников, бизнесменов и общественных деятелей. Она заявила, что Москва хотела бы предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на поле санкций.

В комментарии Марии Захаровой говорится: «С каждым разом становится все сложнее предугадать, какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме».



В российском внешнеполитическом ведомстве высказали предположение, что все происходящее стало следствием «острого кадрового голода» в Вашингтоне в части специалистов по России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал действия Вашингтона.

«Это такие внутрипарламентские упражнения. Для того чтобы они были как-то формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь», – заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, в разных комиссиях конгресса есть много людей, которые «плохо разбираются в российской реальности», но при этом «не любят нашу страну».

Также г-н Песков добавил, что комментировать такие проекты пока рано.

Напомним, что комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции против 35 россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Под ограничения могут попасть премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

«Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», – заявила Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Законопроект внесли в качестве поправок к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Его предстоит одобрить полному составу конгресса США, но даже тогда он будет иметь рекомендательный характер.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 23.09.21

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