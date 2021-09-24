Писатель Прилепин отказался от мандата

Пресс-секретарь известного писателя-политика сопредседателя партии «Справедливая Россия – За правду» Захара Прилепина рассказал, что тот решил отказаться от своего депутатского мандата, – сообщают РИА Новости.

Пресс-секретарь писателя заявил, что «в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу»

Захар Прилепин ранее заявил, что намерен пройти обучение в «школе губернаторов», – программе развития кадрового резерва Высшей школы госуправления и, окончив обучение, если появится предложение, он готов стать исполняющим обязанности главы одного из регионов России.

Москва, Иван Бабурин

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