В Сочи состоятся переговоры президентов России и Турции

В среду, 29 сентября, состоятся первые очные с начала пандемии переговоры между президентами России и Турции. Владимир Путин встритится с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который посетит Сочи с однодневным рабочим визитом. С начала 2019 года по март 2020 года Путин и Эрдоган провели десять встреч. Эти переговоры станут первыми после длительного перерыва, – сообщает ТАСС.

По сообщению пресс-службы Кремля, на переговорах президенты планируют обсудить торгово-экономическое партнерство, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Следует отметить, что один из наиболее чувствительных вопросов экономического взаимодействия сторон – приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Накануне визита в Сочи Эрдоган сообщил журналистам, что не приемлет внешнего давления в этом вопросе и намерен и впредь закупать соответствующие системы обороны у Москвы.

Вероятно, что не останутся в стороне и прошедшие в России парламентские выборы. По завершении выборов в Государственную думу РФ МИД Турции отказался признавать итоги голосования в Крыму, поскольку Анкара считает присоединение полуострова к России незаконным. Президент Турции Эрдоган со своей стороны, выступая на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН, заявил: «Мы считаем важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем».

Реакция на такой пассаж в Кремле оказалась закономерной – там указали, что такое заявление президента Турции оставило несколько «неприятный след».

Однако пресс-секретарь президента России заявил, что «это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию».

Как ожидается, первостепенное место на переговорах займет ситуация в Сирии. Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары, также заявлял, что Турция ожидает от России других подходов в Сирии.

Россия и Турция отмечают актуальность задач совместной борьбы с терроризмом. Кроме того, обе страны играют особую роль в процессе содействия политическому урегулированию в арабской республике. Москва, Анкара и Тегеран входят в состав астанинской «тройки» по сирийскому мирному урегулированию. В июле 2020 года лидеры трех стран в формате видеоконференции обсудили ситуацию в арабской республике.

Одной из тем переговоров станет ситуация в Афганистане, где в середине августа, после вывода иностранных войск, установило власть движение Талибан*. Несмотря на то, что ни одна страна пока официально не признала талибов*, Россия и Турция входят в узкий круг государств, регулярно поддерживающих контакты с движением.

В то же время Москва и Анкара отмечают, что сформированный талибами кабинет министров не является инклюзивным. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН указал на то, что новое правительство «не отражает всей палитры афганского общества».

Эрдоган указывал, что Анкара также ждет от талибов формирования более инклюзивного правительства. Если это будет сделано, то, по словам турецкого лидера, от Турции можно будет ожидать конкретных шагов в сотрудничестве с Афганистаном.

Опрошенные ТАСС эксперты ожидают широкую повестку предстоящих переговоров, но сходятся во мнении, что тема деэскалации в Идлибе станет ключевой на встрече президентов России и Турции. Как считают аналитики, стороны могут обсудить условия дипломатического признания правительства Талибана*, а также совместные усилия в борьбе с террористической угрозой в Афганистане.

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