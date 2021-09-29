Завершились переговоры президентов России и Турции. Оба удовлетворены

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции. Встреча продлилась почти три часа. Лидеры двух стран обсуждали вопросы в сфере экономики, двусторонних отношений, а также ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, – сообщает ТАСС.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, переговоры, прошедшие в среду, 29 сентября, в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным были продуктивными.

В своем Telegram-канале Тайип Эрдоган написал: «После продуктивных переговоров с моим коллегой Путиным мы покинули Сочи». Также турецкий лидер опубликовал фотографию с президентом РФ.

Со своей стороны Владимир Путин назвал переговоры с президентом Турции содержательными.

Российский лидер поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку». Также главы государств обсудили вопрос строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». Также, президент Путин рассказал, что товарооборот между двумя странами за последние 8,5 месяцев вырос на 50%.

Заявлений для прессы по итогам встречи двух президентов сделано не было.

Переговоры лидеров России и Турции в очном формате состоялись впервые с марта 2020 года и продлились 2 часа 45 минут. Это была первая очная встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана с начала пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что сегодня президент вышел с двухнедельной самоизоляции.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 29.09.21

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