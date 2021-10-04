Госдеп США продолжит считать «Северный поток – 2» геополитическим проектом России

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя заполнение газом первой нитки «Северного потока – 2», заявил на брифинге 4 октября, что США будут продолжать выступать против газопровода, – сообщают Известия.

«Что касается «Северного потока – 2», наша политика предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России», – заявил руководитель пресс-службы Госдепа США.

Ранее в понедельник компания-оператор Nord Stream 2 AG приступила к заполнению первой нитки газопровода «Северный поток – 2» газом.

На нитке ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности, в том числе с использованием специальных диагностических устройств (так называемых интеллектуальных поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

Пусконаладочные работы на второй ветке продолжаются. О следующих технических шагах Nord Stream 2 AG сообщит дополнительно.

В Датском энергетическом агентстве сообщили, что «Северный поток – 2» может начать функционировать. Нитка В СП-2 имеет все технические разрешения и прошла сертификацию, но нужно выполнить ряд условий для линии А.

Следует напомнить, что 24 сентября Конгресс США ввел ограничения в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» в рамках оборонного бюджета на 2022 год. Ограничения предусматривают заморозку активов на территории США, запрет для американских граждан и компаний вести бизнес с фигурантами списка, запрет въезда в страну, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 04.10.21

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