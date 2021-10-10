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Воскресенье, 10 октября 2021, 21:52 мск

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США исключили из «черного списка» несколько граждан России

США исключили из своего санкционного списка несколько граждан России. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на такой шаг американское правительство пошло в обмен на разрешение заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд посетить Москву.

«Она была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу, – уточнила Захарова. – Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах».

По словам чиновницы, американская сторона свои обязательства уже выполнила. Правда, Захарова не стала уточнять, с кого именно сняли санкции.

Нуланд планирует приехать в Москву 11 октября. В рамках визита запланированы встречи с представителями российского МИДа и других подразделений правительства РФ «для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов» (формулировка Госдепартамента США).

Москва, Игорь Юров

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